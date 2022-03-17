Окупанти всю ніч обстрілювали Рубіжне на Луганщині, а на Харківщині зруйнували сільську школу

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 172

Рашисти продовжують інтенсивні обстріли на Луганщині, Харківщині, не розбираючи, куди гатять. На фото - руйнація у Мерефі на Харківщині

Луганщина

Вночі з 16 на 17 березня російські окупаційні війська обстрілювали Рубіжне на Луганщині. У результаті обстрілів зруйновані щонайменше 27 будинків. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм-каналі.

«Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями», – повідомив Гайдай.

Також російські окупанти обстрілювали Попасну та Сєвєродонецьк. Там у результаті обстрілів сталися пожежі у житлових будинках.

Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

«Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної», - розповів Гайдай.

Луганщина під обстрілами, фото - фейсбук С. Гайдая

Харківщина

У селі Мерефа на Харківщині 3:30 ранку внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкоджені будинки, що розташовані поруч. Є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову Мереф'янської громади Веніаміна Сітова.

«Потрапили у центр будинку культури, від нього нічого не лишилося. У ньому були люди. З цивільних, слава Богу, жертв немає, є серед з військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні», — сказав Сітов.

Поруч з будинком культури постраждали корпуси інституту овочівництва та баштанництва. Другий удар завдали по школі, там без жертв.

За минулу добу ворог продовжував інтенсивні обстріли житлових будинків Харкова та сусідніх сіл. За інформацією ДСНС, Лише за добу рятувальники ліквідували понад 40 пожеж, а також розбирали завали зруйнованих будинків.

16 березня окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині. Загинули 2 людей, ще 5 – постраждали.