Окупанти всю ніч обстрілювали Рубіжне на Луганщині, а на Харківщині зруйнували сільську школу

Рашисти продовжують інтенсивні обстріли на Луганщині, Харківщині, не розбираючи, куди гатять. На фото - руйнація у Мерефі на Харківщині
Вночі з 16 на 17 березня російські окупаційні війська обстрілювали Рубіжне на Луганщині. У результаті обстрілів зруйновані щонайменше 27 будинків. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм-каналі.
Також російські окупанти обстрілювали Попасну та Сєвєродонецьк. Там у результаті обстрілів сталися пожежі у житлових будинках.
Інформація про загиблих та поранених уточнюється.
У селі Мерефа на Харківщині 3:30 ранку внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкоджені будинки, що розташовані поруч. Є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову Мереф'янської громади Веніаміна Сітова.
Поруч з будинком культури постраждали корпуси інституту овочівництва та баштанництва. Другий удар завдали по школі, там без жертв.
За минулу добу ворог продовжував інтенсивні обстріли житлових будинків Харкова та сусідніх сіл. За інформацією ДСНС, Лише за добу рятувальники ліквідували понад 40 пожеж, а також розбирали завали зруйнованих будинків.
16 березня окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині. Загинули 2 людей, ще 5 – постраждали.