Канада забороняє заходити в свій повітряний простір білоруським літакам

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Канада забороняє заходити в свій повітряний простір білоруським літакам країни, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пост міністерства транспорту Канади у twitter.

«Набирає чинності негайно і до подальшого повідомлення - всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено в’їжджати, виходити з повітряного простору Канади чи облітати над ним», – зазначено в дописі.

Як повідомляється, таке обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти безпосередніх прихильників росії.

Більшість західних країн, зокрема США, ЄС та Україна, закрили своє небо для білоруських авіакомпаній ще у травні минулого року – після інциденту із примусовою посадкою в аеропорту Мінську літака Ryanair, нагадує ЄП.