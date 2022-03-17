Заборону введено у відповідь на підтримку офіційним Мінськом дій Росії
Канада забороняє заходити в свій повітряний простір білоруським літакам країни, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пост міністерства транспорту Канади у twitter.
Як повідомляється, таке обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти безпосередніх прихильників росії.
Більшість західних країн, зокрема США, ЄС та Україна, закрили своє небо для білоруських авіакомпаній ще у травні минулого року – після інциденту із примусовою посадкою в аеропорту Мінську літака Ryanair, нагадує ЄП.