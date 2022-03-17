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Кременчук, Споживач

Хто з кременчужан сьогодні залишився без холодної та гарячої води (додано)

Сьогодні, 08:56 Переглядів: 685

 

Сталися пориви у деяких районах міста

Деякі кременчужани сьогодні, 17 березня, залишилися без холодної та гарячої води. Про це інформує «Кременчукводоканал» та «Теплоенерго».

О 8.00 виявили порив мережі Д-100 на вул. Академіка Герасимовича, 22. Якщо перекриватимуть холодну воду споживачам, їх адреси повідомлять додатково.

З 8.30 через порив мережі Д-100 на вул. Генерала Жадова, 3, перекрили холодне водопостачання на вул. Генерала Жадова, 1-А, 3.

Додано:

Також з 9.20 з метою провести ремонт на ЦТП-274 вимкнули гарячу воду на квт. 274, буд. №1, 2, 3, 4, 8, 9.

Щоб замінити ділянку трубопроводу на ЦТП-292, з 9.20 перекрили подачу гарячого водопостачання на вул. Молодіжній, 13/1, 11, 11-А.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение воды холодна вода порыв
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