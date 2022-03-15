Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Воїни України відбивають атаки на Донбасі та прикривають морське узбережжя

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 453

 

Інформація станом на 18.00

Оперативна інформація станом на 18.00, 15 березня, щодо російського вторгнення. Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. 


Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.

Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.
Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.
На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Український народ продовжує нищити російських зайд.

Разом переможемо! Слава Україні!

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна ЗСУ ООС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх