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Зі 100-річним ювілеєм привітали Анну Середу з Кременчука

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 0

 

Вручила ювілярці квіти, подарунки та фінансову допомогу від міської влади у сумі 5 000 грн

15 березня 100 річний ювілей відзначила кременчужанка, учасник Другої світової війни Анна Іванівна Середа. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

 

Від імені міського голови Віталія Малецького та кременчуцької територіальної громади іменинницю сьогодні привітала керівник Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Лариса Дзюба. Вона вручила ювілярці квіти, подарунки та фінансову допомогу від міської влади у сумі 5 000 грн. Варто зазначити, що громадяни, які досягли 100 річного віку також отримують від міста щомісячну стипендію у сумі 1300 грн.

 

Анна Іванівна Середа народилася у селі Горби Глобинського району Полтавської області. Вона прожила нелегке життя. У 11-річному віці залишилася сиротою, її батьки та шестеро братів і сестер померли під час голодомору 1932-1933 років. Під час Другої світової війни жінка була вивезена на примусові роботи до Німеччини. У 1945 році після звільнення повернулася в Україну. До 2012 року працювала у рідному селі, спочатку у колгоспі, була ланковою, а після виходу на пенсію - нянечкою у дитячому садочку. Зараз проживає з родиною сина у Кременчуці.

 

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Автор: Альона Душенко
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