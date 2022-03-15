Від COVID-19 у Кременчуці помер не вакцинований пенсіонер

15 березня у Кременчуці зареєстровано 24 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Захворіли 15 жінок віком від 19 до 83 років та 9 чоловіків віком від 25 до 71 року. Із вперше виявлених випадків захворювання 21 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три пацієнта перебувають на лікуванні в інфекційних шпиталях, не вакциновані. Всього в інфекційних шпиталях лікується 25 пацієнтів. Одужало 92 пацієнта.
На жаль, помер чоловік 97 років, не вакцинований.
Всього зареєстровано 23 816. Одужало 21 534. Померло 719