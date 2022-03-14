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П'яну 15-річну кременчужанку «швидка» забрала до лікарні

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 258

Група молоді прогулювалася по кризі, там їх побачили очевидці і викликали копів

13 березня «швидка» доставила до лікарні п'яну 15-річну кременчужанку. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Вчора очевидці подзвонили у поліцію та розповіли, що група молоді ходить по водоймі, що замерзла, у Крюківському районі. Коли на місце приїхали копи, з'ясувалося, що одна дівчина з компанії була п'яною. Її забрали до лікарні; стан важкий, госпіталізована до відділення інтенсивної терапії.

Наразі ювенальні поліцейські працюють з самою дівчиною та з її родиною.

Батьки! Слідкуйте за своїми дітьми, ви маєте бути певні, що вони у безпеці та зможуть швидко сховатися в укриття у випадку повітряної тривоги.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: алкогольне отруєння підлітки лікарня крига
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