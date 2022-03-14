Як минула ніч у різних регіонах України. Маріуполь – без змін. Пекло

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На Полтавщині вночі тривога кілька годин

Офіс президента повідомив про ситуацію в регіонах на 8.00 14 березня.

Київщина

Повітряні тривоги по області. Бої в Ірпіні, Макарові. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої в селах цих громад. Готуються продовжувати евакуацію.

Чернігівська область

Оборонні бої біля Чернігова. Вночі на Чернігів ворог здійснив 3 авіанальоти. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Національний університет «Чернігівська політехніка» потрапив під удар окупантів уночі.

Більша частина міста без тепла, деякі мікрорайони вже 3 доби без світла, окремі приміські райони вже 5 і більше діб. Частина міста без води. Комунальні служби міста працюють щодо відновлення мереж, іноді під обстрілами росіян.

Сумщина

Ніч почалася з авіабомбардування Охтирки. Потрапляння у житлові будинки, подробиці уточнються.

Кількагодинна повітряна тривога вночі.

На сьогодні йшли перемовини про зелені коридори, утім жоден з маршрутів евакуації не погодили.

Житомирщина

Повітряна тривога практично всю ніч.

У с. Ставище внаслідок ракетного удару зруйновано 7 будівель та пошкоджено 5 житлових будинків. 4 людини поранено, 14 евакуйовано з будинків, що були уражені.

Кіровоградська область

Практично всю ніч повітряна тривога.

Дніпропетровщина

Кількагодинна тривога вночі.

Харків

Уночі продовжилися обстріли житлових районів, зокрема Салтівки, Нових Будинків. Кількість постраждалих ще не встановлена. По області велися активні бої в напрямку Ізюму. ЗСУ поступово витісняють окупанта.

Запорізька область

На Запорізькому напрямку ситуація без суттєвих змін. Ворог пробує закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій, але реалізувати такі плани йому не дають військові та мешканці Запорізького краю. В одному з районів ведення бойових дій було виявлено мінометний розрахунок противника та скупчення техніки, по якій було нанесено артилерійський удар – окрім ворожої техніки наші військові влучили у склад з боєкомплектом противника.

Рівненщина

Попадання в телевежу. Телебачення і радіо не працюють. Кількість постраждалих встановлюється.

Волинь

Ніч минула відносно спокійно.

Вінничина

Ніч минула відносно спокійна, були повітряні тривоги.

Закарпаття

Триває повітряна тривога вже кілька годин.

Хмельницька область

Вночі — кілька годин повітряні тривоги.

Луганщина

Сєвєродонецьк під постійними артобстрілами, за добу 18 влучень у житлові будинки. Гаряче в Рубіжному. Гуманітарним коридором вдалося евакуйовати 1600 людей.

Донеччина

З опівночі — активізація авіації, спроба прориву у Мар'їнському районі.

У Краматорську від обстрілу згорів приватний будинок, є жертви. Росіяни гатили градами по Авдіївському коксохіму. У Волноваху увійшли росіяни. Маріуполь - без змін. Пекло.

Миколаївщина

Миколаїв — обстріли усю ніч. У м. Снигурівка у наслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки. Кількість постраждалих встановлюється.

Тернопіль, Черкаси, Львівщина, Полтавщина, Чернівці, Івано-Франківськ

Вночі — повітряна тривога кілька годин.

Херсонщина

Херсон: вночі та ввечері вибухи сильні та гради.

Одеса

Загалом спокійно. Кілька годин — повітряна тривога.