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Генеральний штаб ЗСУ повідомив про бойові втрати противника станом на 14 березня

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 404

 

Бойових броньованих машин знищили 1249, танків – 389

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03:

  • особового складу - понад/ more 12 000 осіб,
  • танків ‒ 389 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
  • артилерійських систем – 150 од,
  • РСЗВ - 64 од,
  • засоби ППО - 34 од,
  • літаків – 77 од,
  • гелікоптерів – 90 од,
  • автомобільної техніки - 617 од,
  • кораблі /катери / boats - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Чому за офіційними даними вже кілька днів у зведеннях про втрати ворога не змінюється цифра «більше 12 тисяч», читайте ТУТ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати війна Росія
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