Генеральний штаб ЗСУ повідомив про бойові втрати противника станом на 14 березня

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03:

особового складу - понад/ more 12 000 осіб,

танків ‒ 389 од,

бойових броньованих машин ‒ 1249 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ - 64 од,

засоби ППО - 34 од,

літаків – 77 од,

гелікоптерів – 90 од,

автомобільної техніки - 617 од,

кораблі /катери / boats - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Чому за офіційними даними вже кілька днів у зведеннях про втрати ворога не змінюється цифра «більше 12 тисяч», читайте ТУТ.