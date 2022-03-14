Генеральний штаб ЗСУ повідомив про бойові втрати противника станом на 14 березня
Сьогодні, 10:00
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Бойових броньованих машин знищили 1249, танків – 389
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03:
- особового складу - понад/ more 12 000 осіб,
- танків ‒ 389 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ - 64 од,
- засоби ППО - 34 од,
- літаків – 77 од,
- гелікоптерів – 90 од,
- автомобільної техніки - 617 од,
- кораблі /катери / boats - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Чому за офіційними даними вже кілька днів у зведеннях про втрати ворога не змінюється цифра «більше 12 тисяч», читайте ТУТ.
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