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Окупанти заявили, що Запорізька АЕС тепер належить росії

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 1 841

 

Персонал має виконувати завдання «Росатому»

Керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності «Росатому».

- Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція «Росатому», і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів «Росатому», - розповів Котін.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Запорізька АЕС Енергодар окупація
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