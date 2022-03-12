Окупанти заявили, що Запорізька АЕС тепер належить росії

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 1 841

Керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності «Росатому».

- Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція «Росатому», і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів «Росатому», - розповів Котін.