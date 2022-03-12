Якщо опівдні біля Горішніх Плавнів почуєте вибух, не лякайтеся - то Полтавський ГЗК

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 1 181

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Полтавський ГЗК (компанія Ferrexpo) повідомив про плановий технічний вибух у кар'єрі о 12.00. Тож якщо його почуєте близько Горішніх Плавнів, не лякатесь, це звичайна робота кар'єру.

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