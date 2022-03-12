Вночі та вранці 12 березня рашисти бомбардували Україну: які міста постраждали (додано)

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 9 219

Вночі та вранці 12 березня рашисти знову бомбардували Україну. У Кременчуці повітряна тривога тривала з 5.25 до 8.08. Які населені пункти постраждали від цих нальотів, читайте далі.

Спочатку гарна новина: підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив крилату ракету російських військ над Дніпром, про це повідомляє повітряне командування «Схід».

Київщина

Керівник Київської ОВА сповістив, що у Василькові після авіаудару горить нафтобаза. Також у селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу.

За інформацією поліції Київської області, близько 7.00 ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому у Василькові. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що близько 6.17 у Києві збили безпілотний літальний апарат пожежу, через що виникла пожежа у 4-поверховій будівлі «Ощадбанку» на вул. Хорива, що у Подільському районі столиці. О 7.34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8.34 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Миколаїв

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що окупанти сьогодні вночі обстрілювали хаотичним вогнем лікарні, інтернат, влучили у котельню.

- Вони змінюють тактику. Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо накривати їх у відповідь. Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше - сказав Кім.

Наразі жертв немає від обстрілу, але є двоє поранених.

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Чернігів

11 березня близько опівночі російські війська під час бомбардування міста влучили у готель «Україна», що в центрі Чернігова. Попередньо загиблих і травмованих немає.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус поінформував, що Чернігів вранці 12 березня залишився майже без електрики, газу, води та опалення, але міські служби займаються ремонтом. За словами Чауса, вчора було кілька вдалих спроб відновлення електропочання, але ворог знову перебивав мережі.

У Чернігові продовжуються ракетні удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі з використанням авіації.

- Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю «Україна». Готелю більше немає, але Україна є, - прокоментував В’ячеслав Чаус.

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Кропивницький

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович повідомив, що ракетами знову обстріляли аеродром Канатове.

Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо, - написав у фейсбуці Райкович.