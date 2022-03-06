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Маріуполь у блокаді: тиждень безперервних обстрілів, немає світла та води

Сьогодні, 06:27 Переглядів: 203

 

Фактично у полоні окупантів ціле місто – 400 тисяч людей

Маріуполь із 400 тисячами громадян перебуває під контролем окупантів. Вороги залишили місто без води та електроенергії, пише УП.

Нагадаємо, учора окупанти зірвали евакуацію людей, порушивши режим тиші та почавши обстріли під час евакуації.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко у ефірі українського телебачення 5 березня (після зірваної евакуації) розповів про ситуацію в місті:

- Маріуполь не один день перебуває у блокаді, 6 днів йде безперервний обстріл житлових масивів, руйнується інфраструктура, багато поранених, багато людей, яких ми уже не побачимо.

Нас вбивають як націю. Нас нищать як народ України. Російські окупанти стали по периметру міста і з різних заборонених знарядь обстрілюють житлові квартали. Ми сьогодні дуже чекали на «зелений коридор».

Я отримав як мер вказівку організувати транспорт і локації для евакуації людей. І в цей момент, як ми йшли, ворожі російські війська порушили режим тиші й почали обстріл. Дивом не постраждали люди, але постраждала техніка. Нам потрібні гарантії безпеки. Шість днів йдуть обстріли. Ми сподіваємося, що сьогодні переговори прийдуть до того, щоб був коридор. Ми, зі свого боку, робимо все необхідне.

Російська пропаганда звинуватила українську сторону та «націоналістів» за зрив евакуації маріупольців. У  російських ЗМІ розповсюджують фейк, що був наданий зелений коридор, але ніхто з мешканців не вийшов.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Маріупольська міська рада
Теги: Маріуполь блокада війна Путин против украинского народа
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