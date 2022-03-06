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На Харківщині під обстрілами загинуло 194 людини, із них 5 дітей

Сьогодні, 05:58 Переглядів: 481

 

Статистику опублікувала поліція Харківської області
У Харківській області від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинули 194 людини, серед яких 126 цивільних, у тому числі п’ятеро дітей. Таку статистику станом на 5 березня, 18:00 опублікували у поліції регіону.

Із 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу окупаційних військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 ㅡ Харківського національного університету повітряних сил, 1 ㅡ Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.

Також під час артобстрілів поранено 433 людини, з яких 312 ㅡ цивільні громадяни.

Поліція області з початку вторгнення російських військ затримала 21 зловмисника: затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники і один учасник ДРГ, 2 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

 

Харків постійно піддається обстрілам. У телеграм-каналі ДСНС повідомили, що лише учора (станом на 17:00, 5 березня) внаслідок авіаударів мікрорайону Північна Салтівка пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків з подальшим загоранням квартир на верхніх поверхах. Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 од. техніки. Але у зв’язку з постійними обстрілами роботи підрозділів ДСНС призупиняються.

Цієї ночі окупанти знову кидали бомби на Харків. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: обстріли Харків війна Путин против украинского народа
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