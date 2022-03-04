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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Російські загарбники обстріляли та затопили цивільний корабель під прапором Панами

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 478

 
Рашисти взяли судно в заручники позавчора

Загарбники обстріляли та затопили цивільний корабель під прапором Панами, суховантаж «HELT» , який вони взяли в заручники позавчора. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Наразі Україна отримала голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з представником судновласника.

- Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они, - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля, не знаючи, чи вдасться йому та команді врятуватися.

Згідно з отриманими повідомленнями, боцман та кок врятувалися і намагалися розшукати решту екіпажа. Тим часом суховантаж повністю затонув. Проводити рятувальну операцію погрозами відкриття вогню перешкоджає корабель ВМФ РФ.

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпалива, кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники.

Крім того, у заручниках загарбників залишаються 3 цивільні судна, які не можуть рухатися через погрозу від росіян щодо застосування зброї.
Наразі 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина і 4 українців, врятовано і доставлено на берег.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: судно затопление російські загарбники
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