Російські загарбники обстріляли та затопили цивільний корабель під прапором Панами

Загарбники обстріляли та затопили цивільний корабель під прапором Панами, суховантаж «HELT» , який вони взяли в заручники позавчора. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Наразі Україна отримала голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з представником судновласника.
Згідно з отриманими повідомленнями, боцман та кок врятувалися і намагалися розшукати решту екіпажа. Тим часом суховантаж повністю затонув. Проводити рятувальну операцію погрозами відкриття вогню перешкоджає корабель ВМФ РФ.
Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпалива, кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники.
Крім того, у заручниках загарбників залишаються 3 цивільні судна, які не можуть рухатися через погрозу від росіян щодо застосування зброї.
Наразі 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина і 4 українців, врятовано і доставлено на берег.
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