Адмінкорпус, майданчик Запорізької АЕС та прохідна на станцію під контролем окупантів

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Є загиблі та поранені серед українських захисників станції

Адмінкорпус Запорізької АЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом». На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції.

За інформацією Державної інспекції ядерного регулювання України, майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Також здійснюються обходи задля ідентифікації всіх ушкоджень на майданчику.

Стан енергоблоків

Енергоблок №1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблоки № 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.

Енергоблок №4: в роботі, електрична потужність 690 МВт.

Енергоблоки №5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Станом на 7.00 радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

Територіальні структурні підрозділи Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» провели планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Радіаційний гамма-фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон: