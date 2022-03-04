Обстріли ЗАЕС припинені. Енергодар залишився без опалення - мер міста

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив про ситуацію в місті після ночі протистояння з російськими окупантами та пожежі на Запорізькій АЕС.

«Щодо ситуації в самому місті. Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено. Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.

Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення», - написав у своєму телеграм-каналі Дмитро Орлов, мер Енергодара.