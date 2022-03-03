Три літаки РФ та два вертольоти знищили за добу українські бійці

Вірте в Збройні Сили України!
Зенітні ракетні підрозділи знищили за добу, 2 березня, три ворожі літаки і два вертольоти РФ, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ в соцмережі Фейсбук.
- 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях, - йдеться у повідомленні.
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