За перші шість днів російського вторгнення в Україну загинуло 227 цивільних

Під час виконання поставлених завдань загинуло 10 рятувальників, 13 дістали травм
За період з 24 лютого до 1 березня внаслідок російського вторгнення в Україну постраждали 752 мирні жителі, повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні.
Як повідомлялося, за інформацією Держслужби України з надзвичайних ситуацій, за сім днів війни загинуло понад 2000 українців, не рахуючи захисників.
Під час виконання поставлених завдань загинуло 10 рятувальників, 13 дістали травм.
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