За перші шість днів російського вторгнення в Україну загинуло 227 цивільних

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За період з 24 лютого до 1 березня внаслідок російського вторгнення в Україну постраждали 752 мирні жителі, повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні.

- З 24 лютого до 1 березня ми зафіксували 752 жертви серед мирного населення у зв'язку з воєнними діями Росії проти України: 227 убитих, зокрема 15 дітей; 525 поранених, зокрема 28 дітей, здебільшого внаслідок обстрілів та авіаударів. Реальні втрати набагато вищі, - йдеться в повідомленні у соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, за інформацією Держслужби України з надзвичайних ситуацій, за сім днів війни загинуло понад 2000 українців, не рахуючи захисників.

- За сім днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників, - написала ДСНС у Фейсбук у середу.

Під час виконання поставлених завдань загинуло 10 рятувальників, 13 дістали травм.