На Полтавщині вибухнув бензовоз: є загиблі

Вчора, 22:43 Переглядів: 548

14 лютого, близько 20.00, поблизу села Бродщина (Кобеляцька громада), Полтавського району вибухнув бензовоз. Про це повідомили у пресслужбі поліції. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

За попередньою інформацією слідства, унаслідок вибуху бензовоза МАН загинув 46-річний водій вантажівки з Київщини. Рятувальники пожежу ліквідували.

Наразі за даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з'ясовуються.