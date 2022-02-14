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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині вибухнув бензовоз: є загиблі

Вчора, 22:43 Переглядів: 548

 

Пожежу ліквідували рятувальники

14 лютого, близько 20.00, поблизу села Бродщина (Кобеляцька громада), Полтавського району вибухнув бензовоз. Про це повідомили у пресслужбі поліції. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

За попередньою інформацією слідства, унаслідок вибуху бензовоза МАН загинув 46-річний водій вантажівки з Київщини. Рятувальники пожежу ліквідували.

Наразі за даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з'ясовуються.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: бензовоз вибух
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