Президент України заявив про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства

Серед них підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, створення єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації та прискорення створення системи територіальної оборони
Сьогодні, 14 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства», який щойно оприлюднений.
У ньому з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість Президент вирішив оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання.
Кабінету Міністрів України доручається в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема:
Державним органам доручається забезпечити належне їх функціонування, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в установленому порядку відповідних санкцій.
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