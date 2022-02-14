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Кременчук, Україна, Світ

Президент України заявив про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства

Вчора, 22:15 Переглядів: 449 Коментарів: 1

 

Серед них підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, створення єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації та прискорення створення системи територіальної оборони

Сьогодні, 14 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства», який щойно оприлюднений.

У ньому з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість Президент вирішив оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання.

Кабінету Міністрів України доручається в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема:

  • забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30% та доведення до 20% від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України;
  • створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян;
  • прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.

Державним органам доручається забезпечити належне їх функціонування, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в установленому порядку відповідних санкцій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: указ Президента територіальна оборона війна
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Коментарі: 1

579
Кавоман:
Вчора, 22:36

Чергове бла-бла-бла...


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