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Кременчук, Коронавірус / Карантин

14 лютого у Кременчуці померли чоловік та жінка віком 82 роки, хворі на COVID-19

Вчора, 22:52 Переглядів: 279

 

За добу захворіло 129 людей, а одужало 143

14 лютого в місті зареєстрували 129 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 65 жінок віком від 18 до 86 років, 56 чоловіків віком від 18 до 85 років, 7 дітей віком від 1 до 9 років та одна дитина першого року життя. Із вперше виявлених випадків захворювання 108 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 21 – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 153 людини. Одужало 143 особи.

На жаль, померло два пацієнта: жінка 82 років та чоловік 82 років. Із числа померлих - жодного вакцинованого.

Загалом в Кременчуці налічують 21 552 хворих, одужало 18 237, померло 693.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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