У Кременчуці водійка «запаркувала» свій Hyundai прямісінько в паркан
Сьогодні, 09:58
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Жінка отримала травми обличчя
6 лютого у Крюкові сталася ДТП. Як повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug, водійка на Hyundai влетіла в ворота приватної садиби. У жінки травми обличчя - розбитий ніс.
На місці працювали патрульні поліцейські.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: h.kremenchug
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