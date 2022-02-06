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У Кременчуці водійка «запаркувала» свій Hyundai прямісінько в паркан

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 1 387

 

Жінка отримала травми обличчя

6 лютого у Крюкові сталася ДТП. Як повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug, водійка на Hyundai влетіла в ворота приватної садиби. У жінки травми обличчя - розбитий ніс.

На місці працювали патрульні поліцейські.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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