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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині шкільний завгосп витратила 20 тисяч гривень, які батьки здавали на харчування

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 500 Коментарів: 3

 

На момент скоєння злочину жінка була вагітною

20 січня Карлівський суд призначив покарання шахрайці - 2 роки позбавлення волі, але замінив його на іспитовий термін. Про це стало відомо з судового провадження №1-кп/531/50/22.

20 257 грн - саме таку суму привласнила завгосп Попівського навчального виховного комплексу №1. Вона повинна була перерахувати гроші на депозитний рахунок навчального закладу, щоб адмінстрація оплатила харчування і оздоровлення дітей, але не зробила цього.

Крім того, 9 червня вона привласнила ще 2 297 грн, які здали батьки вихованців дошкільної групи «Сонечко» на харчування.

На суді жінка розповіла, що кошти взяла на лікування дитини та власні потреби. У скоєному щиро розкаюється.

Приймаючи рішення, суд врахував пом'якшуючі обставини - щире каяття жінки та її вагітність.

Суд визнав її винною за ч.1 та ч.2 ст.190 ККУ (шахрайство) та призначив 2 роки позбавлення волі. Також суд застосував до жінки ст.75 ККУ (звільнення від відбування покарання з випробуванням) строком на 2 роки.

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Автор: Філіп Мостовий Джерело фото: life.pravda.com.ua
Теги: шахрайство
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Коментарі: 3

17
Мария:
Сьогодні, 11:14

Расскажите  еще   как  нужно  украсть,  потом  "щиро  покаятися" и не  понести  наказание. Что то  не  пишут,  что  суд  обязал  вернуть  деньги.  Короче инструкция как  украть  чужое.  Быть  беременной  и  покаяться.


6 0
905
evil:
Сьогодні, 11:19

Цитата: Мария
Расскажите  еще   как  нужно  украсть,  потом  "щиро  покаятися" и не  понести  наказание. Что то  не  пишут,  что  суд  обязал  вернуть  деньги. 

Хитрожопая бухгалтерша Малецкого сдриснула с тремя миллионами и тоже ничего. Делают вид что ее ищут. А сами даже в розыск не подали. И фамилию не озвучили. Наверняка сидит дома в Кременчуге, живет припеваючи и в ус не дует. Еще немного осталось, и по истечению срока давности она тоже принесет извинения и снова вернется на работу к Малецкому.

И где правосудие? Где? Куда смотрит? Глаза на *опу повылазили? 

Сплошная круговая порука и преступный симбиоз мусаров, прокуратуры, судей и власти. Гадко и мерзко! Не удивляйтесь, что вас всех ненавидят!

 


7 0
16
River_dnipro:
Сьогодні, 11:32

Думаю деньги сданы в фонд борьбы с корупцией в кратном размере .   Поэтом  суд и прокурор учли смягчающие обстоятельства .   Могу ошибатся и схема намного сложнее .   Но однозначно  детям они не вернутся .  


2 0

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