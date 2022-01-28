На Полтавщині шкільний завгосп витратила 20 тисяч гривень, які батьки здавали на харчування

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 500 Коментарів: 3

20 січня Карлівський суд призначив покарання шахрайці - 2 роки позбавлення волі, але замінив його на іспитовий термін. Про це стало відомо з судового провадження №1-кп/531/50/22.

20 257 грн - саме таку суму привласнила завгосп Попівського навчального виховного комплексу №1. Вона повинна була перерахувати гроші на депозитний рахунок навчального закладу, щоб адмінстрація оплатила харчування і оздоровлення дітей, але не зробила цього.

Крім того, 9 червня вона привласнила ще 2 297 грн, які здали батьки вихованців дошкільної групи «Сонечко» на харчування.

На суді жінка розповіла, що кошти взяла на лікування дитини та власні потреби. У скоєному щиро розкаюється.

Приймаючи рішення, суд врахував пом'якшуючі обставини - щире каяття жінки та її вагітність.

Суд визнав її винною за ч.1 та ч.2 ст.190 ККУ (шахрайство) та призначив 2 роки позбавлення волі. Також суд застосував до жінки ст.75 ККУ (звільнення від відбування покарання з випробуванням) строком на 2 роки.