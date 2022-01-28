У Кременчуці п'янючій водій на фурі «притер» легковик

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 506

Вміст алкоголю у його крові в 13 разів перевищував допустимий

27 січня на проспекті Полтавському нетверезий водій вантажівки став винуватцем ДТП. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

45-річний керманич Renault Magnum перед початком руху не переконався, що це буде безпечно та зіткнувся з Hyundai Sonata. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у водія вантажівки ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 2,51‰, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

Отож інспектори відсторонили чоловіка від керування, вилучили водійське посвідчення та склали на нього адміністративні матеріали: