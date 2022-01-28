Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Надзвичайні новини

У Кременчуці п'янючій водій на фурі «притер» легковик

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 506

 

Вміст алкоголю у його крові в 13 разів перевищував допустимий

27 січня на проспекті Полтавському нетверезий водій вантажівки став винуватцем ДТП. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

45-річний керманич Renault Magnum перед початком руху не переконався, що це буде безпечно та зіткнувся з Hyundai Sonata. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у водія вантажівки ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 2,51‰, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

Отож інспектори відсторонили чоловіка від керування, вилучили водійське посвідчення та склали на нього адміністративні матеріали:

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння);
  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 нетверезий водій ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх