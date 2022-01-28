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Надзвичайні новини

Кременчуцький тубдиспансер переплатив за газ чверть мільйона гривень

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 378 Коментарів: 1

 
Ужгородське товариство має повернути ці гроші до бюджету

Ужгородське товариство зобов’язали повернути до бюджету Полтавської області майже 250 тис. грн, які воно безпідставно отримало за постачання газу комунальному підприємству «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер». Таке рішення за позовом Кременчуцької окружної прокуратури постановив Господарський суд Полтавської області.

У 2019 році товариство, незважаючи на домовленості, визначені договором про постачання природного газу у медзаклад, без належного обґрунтування підвищило ціну за 1000 м3 газу на 33% - з 9,5 до понад 12 тис. грн. Як наслідок, диспансер зайво сплатив постачальнику майже 250 тис. грн з облбюджету.

Після набрання рішенням суду законної сили товариство повинно повернути безпідставно отримані кошти.   

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Автор: Руслана Горгола
Теги: диспансер прокуратура
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Коментарі: 1

35
Sleash:
Сьогодні, 09:42

То есть можно красть с бюджета деньги, но если это каким то образом заметит прокуратура, то суму которую они найдут нужно просто вернуть?  Это теперь так работает?


3 0

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