Рятувальники зняли з даху чоловіка, який випав з вікна

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 855

Його передали лікарям

9 січня о 16.28 в Пирятині чоловік випав з вікна 5 поверху. Про це інформує управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, чоловік впав на дах прибудованого магазину на вул. Соборній. Надзвичайники, які прибули на виклик, зняли постраждалого та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Для проведення рятувальних робіт залучалися 6 чоловік особового складу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

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