Рятувальники зняли з даху чоловіка, який випав з вікна

9 січня о 16.28 в Пирятині чоловік випав з вікна 5 поверху. Про це інформує управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, чоловік впав на дах прибудованого магазину на вул. Соборній. Надзвичайники, які прибули на виклик, зняли постраждалого та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Для проведення рятувальних робіт залучалися 6 чоловік особового складу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.
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