Сьогодні у Кременчуці прощаються з волонтером Олегом Крошкою

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 612

Поховають чоловіка на цвинтарі с. Кам'яні Потоки

Сьогодні, 11 січня, попрощаються з волонтером Олегом Крошкою, який помер 8 січня 11.45 - виїзд автобусом від штабу го «АТО-Майдан-Кременчук » (вул. Миколаївська 1-а)

(вул. Миколаївська 1-а) 12.30 - прощання за адресою вул. Івасюка 105.

13.00 - відспівування та поховання на цвинтарі с. Кам'яні Потоки (Свинарівка).

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