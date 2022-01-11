Сьогодні у Кременчуці прощаються з волонтером Олегом Крошкою
Сьогодні, 10:01
Переглядів: 612
Поховають чоловіка на цвинтарі с. Кам'яні Потоки
Сьогодні, 11 січня, попрощаються з волонтером Олегом Крошкою, який помер 8 січня
- 11.45 - виїзд автобусом від штабу го «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська 1-а)
- 12.30 - прощання за адресою вул. Івасюка 105.
- 13.00 - відспівування та поховання на цвинтарі с. Кам'яні Потоки (Свинарівка).
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Інформація
Посетители, находящиеся в группе Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.