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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік на вулиці розбив лице дитині (доповнено)

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 1 451 Коментарів: 3

 

У хлопчика черепно-мозкова травма

10 січня до дитячої лікарні «швидка» доставила побитого 13-річного хлопця. про це повідомляють оперативні служби міста.

У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій м’яких тканин носа та верхньої губи.

Виявилось, що хлопця на вулиці вдарив незнайомий чоловік.

Від госпіталізації підліток відмовився і йому призначили амбулаторне лікування.

Доповнено:

За попередньою інформацією Кременчуцького районного управління поліції, група підлітків кидала каміння та сніжки на шифер приватного будинку.

Господар вийшов розбиратися з шибениками, ті кинулися навтьоки. Але одного чоловік таки впіймав.

Наразі обидві сторони дають покази слідчим.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: діти травматизм
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Коментарі: 3

99
Sharperok:
Сьогодні, 09:31

Малолетки в жилой дом кидали шифер, щебенку, банки и прочий мусор за что хозяин дома вышел и надавал по голове дебоширам! И я считаю заслужено если родители не воспитывают детей что они творят такие вещи пусть и отдуваются по взрослому!


60 4
1 416
hunter:
Сьогодні, 10:34

Жалко что только одному дал по башке!


20 0
1 000
Angel737:
Сьогодні, 11:45

Малолетки в жилой дом кидали шифер, щебенку, банки и прочий мусор за что хозяин дома вышел и надавал по голове дебоширам! И я считаю заслужено если родители не воспитывают детей что они творят такие вещи пусть и отдуваются по взрослому!
и 
Жалко что только одному дал по башке! 


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