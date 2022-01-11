У Кременчуці чоловік на вулиці розбив лице дитині (доповнено)

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 1 451 Коментарів: 3

У хлопчика черепно-мозкова травма

10 січня до дитячої лікарні «швидка» доставила побитого 13-річного хлопця. про це повідомляють оперативні служби міста.

У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій м’яких тканин носа та верхньої губи.

Виявилось, що хлопця на вулиці вдарив незнайомий чоловік.

Від госпіталізації підліток відмовився і йому призначили амбулаторне лікування.

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За попередньою інформацією Кременчуцького районного управління поліції, група підлітків кидала каміння та сніжки на шифер приватного будинку.

Господар вийшов розбиратися з шибениками, ті кинулися навтьоки. Але одного чоловік таки впіймав.

Наразі обидві сторони дають покази слідчим.