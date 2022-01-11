10 січня до дитячої лікарні «швидка» доставила побитого 13-річного хлопця. про це повідомляють оперативні служби міста.
У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій м’яких тканин носа та верхньої губи.
Виявилось, що хлопця на вулиці вдарив незнайомий чоловік.
Від госпіталізації підліток відмовився і йому призначили амбулаторне лікування.
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За попередньою інформацією Кременчуцького районного управління поліції, група підлітків кидала каміння та сніжки на шифер приватного будинку.
Господар вийшов розбиратися з шибениками, ті кинулися навтьоки. Але одного чоловік таки впіймав.
Наразі обидві сторони дають покази слідчим.
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