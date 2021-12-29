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Надзвичайні новини

Рятувальники не дістануть, а комунальникам ніколи: на Молодіжному кіт застряг на дереві

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 346

 

Кременчужани переймаються долею пухнастика

29 грудня до редакції звернулась читачка, занепокоєна долею котика, який з учора сидить на дереві в районі буд.№3 на вул. Воїнів-інтернаціоналістів. Жінка каже, що на тварину там нападають ворони. Пухнастик вже навіть перестав кричати. Сусіди переймаються, що тварина або замерзне, або стане жертвою птахів-хуліганів.

Як повідомили нам у Кременчкцькому РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, рятувальники виїжджали за цим викликом. Там навколо дерева, де сидить кіт, погреби людей. Пожежна автодрабина не стане там, бо заваляться всі льохи.

- Плануємо взаємодіяти з комунальниками, щоб залучити їх техніку. Але наразі техніка задіяна на розчищенні снігу, - прокоментувала нам Ірина Сушко, провідний фахівець відділу цивільного захисту Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: кіт рятувальники
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