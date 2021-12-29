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Кременчук, Гроші

Кременчук отримав 355 мільйонів гривень на різницю в тарифах за опалення — та більшу частину суми поверне державі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 123

 

Боргів по бухгалтерії менше, ніж держава дала грошей, бо частину з них місто вже погасило за рахунок бюджету

Кременчук отримав 355 мільйонів гривень на різницю в тарифах за опалення (між фактичною собівартістю послуг і тарифами). 28 грудня на засіданні виконкому ухвалили рішення про внесення змін до бюджету на цю суму.

Йдеться про різницю, коли тарифи «не доганяли» ріст собівартості — їх переглядали пізніше, ніж росла ціна на газ та інші складники. Але парадокс же полягає в тім, що держава дала більше, ніж розраховувало місто — спочатку йшлося про суму понад 150 мільйонів (якщо бути точнішими - то це 157,5 мільйонів).

Крім цієї суми, у виробників тепла (це КремТЕЦ, ТЕЦ вагонзаводу і КП «Теплоенерго») накопичилося непогашеної різниці на суму не більше 7 млн грн — це 2 млн грн у ТЕЦ вагонзаводу і 5 млн грн — у КремТЕЦ. Інші платежі вже фактично покрили — за рахунок плати бюджетних організацій за цими ж завищеними тарифами — і компенсацій з бюджету міста на різницю. Такі компенсації. Зокрема, давали як фінансову допомогу «Теплоенерго»; платили з бюджету ТЕЦ вагонзаводу — за опалення для Раківки.

- Виявляється, наші надавачі (послуг — ред.) субвенцію не можуть прийняти. За фактом, частина коштів піде як повернення в бюджет країни. А все, що ми борги не нарощували, як у Полтаві. Наступного разу 10 разів треба думати: платити чи ні. Можна посипати голову попелом і казати, що не спроможні платити - і потім отримати кошти від держави, - заявив міський голова.

Повертати доведеться аж 197,5 мільйонів, якщо, звісно, у мерії не знайдуть вихід, як повернути власні гроші в міський бюджет, витрачені раніше на різницю. Або не залучать ці ж самі кошти на наступний рік.

Нагадаємо, на 2022 рік на різницю в тарифах для населення місто заклало 290 млн грн.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ranok.ictv.ua
Теги: гроші різниця в тарифах Теплоенерго КремТЕЦ
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