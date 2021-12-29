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Надзвичайні новини

На трасі фура влетіла у відбійник - постраждав водій

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 468

 

На місці працюють слідчі

29 грудня, близько 8.00, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Пишне Лубенського району сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, 61-річний водій вантажівки Mercedes в'їхав у відбійник, у результаті чого отримав травми і потрапив до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції та слідчі обласного Главку.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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