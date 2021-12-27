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Надзвичайні новини, Полтавщина

Медики намагалися реанімувати: на Полтавщині у пожежі загинула 2-річна дівчинка

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 692

 

Подробиці трагедії

У Лубнах у пожежі загинула 2-річна дівчинка. Сюжет про це вийшов на телеканалі ICTV.

Того дня батько дитини кудись поїхав, а мати вийшла у магазин. Поки дорослих не було вдома, у будинку, який родина орендувала, спалахнуло полум'я. У той час там спала дівчинка, якій ще навіть не виповнилося двох років.

Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували пожежу буквально за 15 хвилин. Проте через сильне задимлення дитина отруїлася продуктами горіння і знепритомніла, до цього вона встигла вийти із кімнати. Коли її знайшли, медики «швидкої» намагалися реанімувати малечу, проте врятувати її не вдалося.

У будинку, в якому сталася пожежа, іскрив лічильник. І на момент трагедії у хаті нібито був увімкнений інкубатор. Що стало причиною займання, з'ясує слідство. Матері може загрожувати кримінальна відповідальність за те, що залишила дитину у небезпеці.

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Надзвичайні новини
Теги: дитина загинула пожежа Лубни
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