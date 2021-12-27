Де і коли 28 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

28 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:

вул. Художня,

вул. Володимира Івасюка,

пров. Яблуневий,

пров. Художній,

пров. Докучаєва,

пр. Старицького,

просп. Полтавський,

вул. Якова Петруся,

вул. Карбишева,

вул. Броніслава Урбанського,

вул. Рокітнянська,

вул. Волочаївська,

вул. Марка Вовчка,

вул. Барвінкова,

вул. Грушевського,

вул. Некрасова,

вул. Бориса Чичибабіна,

вул. Размислова,

вул. Целіноградська,

вул. Чайковського,

вул. Василя Симоненка,

вул. Хортицька,

вул. Аерофлотська,

вул. Олени Пчілки,

вул. Козацька,

вул. Володимира Вінниченка,

вул. Утьосова,

вул. Данила Галицького,

вул. Гетьманська,

вул. Генерала Чайки,

вул. Михайла Калачевського,

вул. Соснівська,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Андрія Ізюмова,

вул. Кропивницького,

вул. Газопровідна,

вул. Кобзарська,

вул. Шмідта,

вул. Хімічна,

вул. Ракетна,

вул. Миколая Міхновського,

вул. Луначарського,

пров. Некрасова,

пров. Якова Петруся,

пров. Гурамішвілі,

пров. Яснополянський,

пров. Кутузова,

туп. Глобинський,

туп. Степана Разіна,

туп. Бажана,

туп. Айвазовського.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами: