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Де і коли 28 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 369

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

28 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:

  • вул. Художня,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • пров. Яблуневий,
  • пров. Художній,
  • пров. Докучаєва,
  • пр. Старицького,
  • просп. Полтавський,
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Карбишева,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Рокітнянська,
  • вул. Волочаївська,
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Барвінкова,
  • вул. Грушевського,
  • вул. Некрасова,
  • вул. Бориса Чичибабіна,
  • вул. Размислова,
  • вул. Целіноградська,
  • вул. Чайковського,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Хортицька,
  • вул. Аерофлотська,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Козацька,
  • вул. Володимира Вінниченка,
  • вул. Утьосова,
  • вул. Данила Галицького,
  • вул. Гетьманська,
  • вул. Генерала Чайки,
  • вул. Михайла Калачевського,
  • вул. Соснівська,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Андрія Ізюмова,
  • вул. Кропивницького,
  • вул. Газопровідна,
  • вул. Кобзарська,
  • вул. Шмідта,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Миколая Міхновського,
  • вул. Луначарського,
  • пров. Некрасова,
  • пров. Якова Петруся,
  • пров. Гурамішвілі,
  • пров. Яснополянський,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Глобинський,
  • туп. Степана Разіна,
  • туп. Бажана,
  • туп. Айвазовського.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:

  • вул. Енергетиків,
  • вул. Молодіжна,
  • вул. Житлобудівна,
  • вул. Вагонна,
  • вул. Кохнівська,
  • пров. Житлобудівний,
  • пров. Деповський,
  • пров. Межовий,
  • пр. Житлобудівний,
  • 1-й пр. Кохнівський,
  • 2-й пр. Кохнівський,
  • 3-й пр. Кохнівський,
  • 1-й туп. Парковий,
  • 2-й туп. Парковий,
  • вул. Лебедина,
  • вул. Павлова,
  • вул. Котляревського,
  • вул. Матросова,
  • пров. Толстого,
  • пров. Травневий,
  • пров. Будівельний,
  • вул. Салганна,
  • вул. Ярмаркова,
  • вул. Новомиргородська,
  • вул. Чкалова,
  • вул. Новокагамлицька,
  • вул. Продольна,
  • пров. Чкалова,
  • вул. Хорольська,
  • вул. Переяслівська,
  • вул. Сумська,
  • вул. Підгірна,
  • вул. Піщана,
  • вул. Криворудна,
  • пров. Піщаний,
  • пров. Бригадирівський,
  • пров. Миргородський,
  • пров. Кар'єрний,
  • пров. Козачий,
  • пров. Брюсова,
  • пров. Бондарський.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света график Полтаваобленерго
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