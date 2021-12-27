Де і коли 28 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 16:03
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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
28 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:
- вул. Художня,
- вул. Володимира Івасюка,
- пров. Яблуневий,
- пров. Художній,
- пров. Докучаєва,
- пр. Старицького,
- просп. Полтавський,
- вул. Якова Петруся,
- вул. Карбишева,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Рокітнянська,
- вул. Волочаївська,
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Барвінкова,
- вул. Грушевського,
- вул. Некрасова,
- вул. Бориса Чичибабіна,
- вул. Размислова,
- вул. Целіноградська,
- вул. Чайковського,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Хортицька,
- вул. Аерофлотська,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Козацька,
- вул. Володимира Вінниченка,
- вул. Утьосова,
- вул. Данила Галицького,
- вул. Гетьманська,
- вул. Генерала Чайки,
- вул. Михайла Калачевського,
- вул. Соснівська,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Андрія Ізюмова,
- вул. Кропивницького,
- вул. Газопровідна,
- вул. Кобзарська,
- вул. Шмідта,
- вул. Хімічна,
- вул. Ракетна,
- вул. Миколая Міхновського,
- вул. Луначарського,
- пров. Некрасова,
- пров. Якова Петруся,
- пров. Гурамішвілі,
- пров. Яснополянський,
- пров. Кутузова,
- туп. Глобинський,
- туп. Степана Разіна,
- туп. Бажана,
- туп. Айвазовського.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:
- вул. Енергетиків,
- вул. Молодіжна,
- вул. Житлобудівна,
- вул. Вагонна,
- вул. Кохнівська,
- пров. Житлобудівний,
- пров. Деповський,
- пров. Межовий,
- пр. Житлобудівний,
- 1-й пр. Кохнівський,
- 2-й пр. Кохнівський,
- 3-й пр. Кохнівський,
- 1-й туп. Парковий,
- 2-й туп. Парковий,
- вул. Лебедина,
- вул. Павлова,
- вул. Котляревського,
- вул. Матросова,
- пров. Толстого,
- пров. Травневий,
- пров. Будівельний,
- вул. Салганна,
- вул. Ярмаркова,
- вул. Новомиргородська,
- вул. Чкалова,
- вул. Новокагамлицька,
- вул. Продольна,
- пров. Чкалова,
- вул. Хорольська,
- вул. Переяслівська,
- вул. Сумська,
- вул. Підгірна,
- вул. Піщана,
- вул. Криворудна,
- пров. Піщаний,
- пров. Бригадирівський,
- пров. Миргородський,
- пров. Кар'єрний,
- пров. Козачий,
- пров. Брюсова,
- пров. Бондарський.
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