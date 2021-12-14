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Надзвичайні новини, Полтавщина

$5000 хабаря: судитимуть депутата та начальника управління Полтавської міськради

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

 

Справу передали до суду

Обвинувальний акт стосовно депутата та начальника управління Полтавської міської ради передали для розгляду до Октябрського районного суду міста Полтави. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Прокуратура завершила розслідування корупційної справи депутата Диканя

Указані особи обвинувачуються у вимаганні та одержанні від громадянина $5 тис. за погодження дозвільних документів зовнішнього опорядження фасаду нежитлового приміщення та розміщення літнього майданчика у центрі Полтави. 

Зокрема, депутату та начальнику управління інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень за ч.3 ст.368 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди та внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб).

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося  відділом поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура хабар
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