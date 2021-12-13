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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Карлівці чоловік морив голодом собаку на прив'язі

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 61

 

Волонтери повідомили в поліцію

4 грудня до поліції Карлівки надійшло звернення від голови організації «Карлівка Допомога Безпритульним Тваринам» про жорстоке поводження з твариною. Представник організації повідомив, що 53-річний житель одного із сіл Карлівської громади морить собаку голодом. Також волонтери зазначили, що господар тримає собаку без нашийника на ланцюгу, що травмувало шию тварини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Поліцейські, які прибули на місце події, обстежили умови тримання собаки та з’ясували, що тварина дійсно потребує відповідного догляду та лікування.

- Під час спілкування з поліцейськими господар погодився добровільно віддати собаку до притулку для надання їй допомоги. На даний час тварині надається необхідне лікування, - повідомив Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3.

За даним фактом відносно чоловіка складено адміністративний протокол за ч.1 ст.89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: жорстоке поводження жестокое обращение с животными
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