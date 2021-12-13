У Карлівці чоловік морив голодом собаку на прив'язі

4 грудня до поліції Карлівки надійшло звернення від голови організації «Карлівка Допомога Безпритульним Тваринам» про жорстоке поводження з твариною. Представник організації повідомив, що 53-річний житель одного із сіл Карлівської громади морить собаку голодом. Також волонтери зазначили, що господар тримає собаку без нашийника на ланцюгу, що травмувало шию тварини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Поліцейські, які прибули на місце події, обстежили умови тримання собаки та з’ясували, що тварина дійсно потребує відповідного догляду та лікування.
За даним фактом відносно чоловіка складено адміністративний протокол за ч.1 ст.89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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