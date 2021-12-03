Суд звільнив від відповідальності кременчуцьких медпрацівниць, які підробляли санкнижки

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 786 Коментарів: 2

Автозаводський райсуд Кременчука виніс вирок двом місцевим мешканкам, які, працюючи у медичних закладах, підробляли санітарні книжки працівникам, які до них зверталися. 10 вересня суддя Ліна Обревко звільнила їх від кримінальної відповідальності, віддавши одну з них на поруки колективу. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень.

Судячи з даних порталу судової влади, мова йде про медсестру стоматкабінету «Класик» Ганну Ковальову та уже колишню співробітницю кременчуцького лабораторного центру Ірину Ейсмонт. Їх, разом з іншими колишніми та чинними медпрацівницями і співробітницями санстанції, викрили у листопаді 2020 року.

Тоді поліцейські заявили, що у Кременчуці була створена злочинна група, яка тривалий час займалася такими підробками. Також говорилося про затримання п’ятьох жінок і 10 обшуків, під час яких вилучили санітарні книжки працівників кафе, ресторанів, навчальних закладів, які не проходили флюорографічного обстеження. Відповідні штампи та відмітки лікарів проставляли у квартирі однієї з учасниць злочинної групи.

Така ж кількість осіб фігурувала й у судових ухвалах. Зокрема, у списку були:

колишня співробітниця Кременчуцької міської санітарно-епідеміологічної станції, яка підшукувала «клієнтів»;

жінка, яка отримує контакти «клієнтів» та підтримує зв’язки з медпрацівниками;

матір цієї жінки Ганна Ковальова, яка також підшукувала «клієнтів» і передавала їхні данні доньці;

працівниця Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» Ірина Ейсмонт;

працівниця бухгалтерії лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

При цьому, за підрахунками слідчих, дії цих п’ятьох жінок призвели до матеріальних збитків роботодавцям на понад 300 тис грн.

Ось тільки до суду дійшли матеріали лише по двох з цих фігуранток — Ганні Ковальовій та Ірині Ейсмонт. Першій висунули обвинувачення за ч. 1, 3 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), другій — за ч. 5 ст. 27, ч. 1, 3 ст. 358 ККУ (Співучасть у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Згідно з матеріалами справи, Ганна Ковальова самостійно ставила в особистих медичних книжках відтиски своєї лабораторії про негативні аналізи «клієнтів». Ірина Ейсмонт зустрічалася із ними та передавала документи.

Слідчі зафіксували не менше 105 епізодів таких підробок за 3 роки. З них по одному — у липні та жовтні 2018 року, квітні, липні та жовтні 2019-го, січні 2020-го, три — у лютому 2020 року, чотири — у березні 2020-го, п’ять — у травні 2020-го, 18 — у червні 2020-го, дев’ять — у липні 2020-го, по 11 — у серпні та вересні 2020-го, вісім — у жовтні 2020-го, 30 — у листопаді 2020-го. При цьому, в інших ухвалах згадувалося, що фігурантки говорили про тисячі підроблених санкнижок на рік.

Дослідивши усі матеріали справи, суддя Ліна Обревко вирішила, що злочини жінок нетяжкі, тому їх можна звільнити від кримінальної відповідальності.

Керівниця стоматологічного кабінету «Класик» та її колектив подали заяву з проханням передати Ганну Ковальову на поруки. Прокурор не заперечував проти такого заходу, тож суддя погодилася і закрила провадження проти обвинуваченої. Якщо протягом наступного року Ковальова порушить закон або не виправдає довіру колективу, то буде притягнена до кримінальної відповідальності за ч. 1, 3 ст. 358 ККУ.

Що ж до Ірини Ейсмонт, то вона вже вийшла на пенсію, а тому «перестала бути суспільно небезпечною». Мовляв, обстановка навколо неї зазнала таких змін, що унеможливлюють вчинення нового злочину, а зв’язки з оточенням, які стали причиною вчинення злочину, розірвані. Тому провадження проти неї також закрили.

Це рішення уже набрало законної сили.

Окрім того, впродовж вересня-листопада 2021 року Автозаводський райсуд Кременчука виніс рішення щодо 9-ти працівників кондитерської фабрики ПП ВТК «Лукас», які скористалися послугами Ірини Ейсмонт і Ганни Ковальової. Це, зокрема, укладальниця-пакувальниця Оксана Д., операторка Альона Г., комплектувальник Богдан В., пакувальниці Людмила К. та Олена С., машиніст пакувальної машини Ігор Т., старша прибиральниця Віоріка П., працівниця дільниці листового печива Юлія С., машиністка різальних машин Світлана С.

Провадження щодо них також були закриті через несерйозність злочину та каяття у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ).