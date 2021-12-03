На 42 виїздах і дорогах Полтавщини встановлять камери

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 468

У рамках проєкту «Безпечна Полтавщина» в області планують обладнати 42 відеовузли, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

По 2-3 камери встановлять на виїздах із великих міст і на основних автодорогах. Вони фіксуватимуть номери, марку й колір автівок, запам'ятовуватимуть їхній маршрут та контролюватимуть ситуацію довкола.

Наразі вже встановили 17 відеовузлів, 5 із яких розпочали роботу в тестовому режимі.

Система централізована, тому до неї зможуть доєднатися будь-які камери, які відповідатимуть необхідним технічним вимогам: камери територіальних громад, будь-яких установ та організацій і навіть камери, які встановлені на будинку чи в подвір’ї.