Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Надзвичайні новини

У Кременчуці знайшли чоловіка, який 4 дні перебував у розшуку

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 796

 

Чоловіка доставили до відділу поліції 

Патрульні знайшли містянина, який перебував у розшуку як безвісти зниклий. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Сьогодні, 3-го грудня, на вулиці Олександра Білаша увагу патрульних привернув громадянин, який за описом був схожий на безвісти зниклого чотири дні тому.

Пильність інспекторів не підвела, адже під час перевірки чоловіка за базою даних Національної поліції охоронці порядку встановили, що він перебуває у розшуку як безвісно відсутній.

Розшукуваного містянина патрульні доставили до відділу поліції для встановлення усіх обставин та сповіщення рідних.

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: розшук розыск
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх