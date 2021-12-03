У Кременчуці знайшли чоловіка, який 4 дні перебував у розшуку

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 796

Патрульні знайшли містянина, який перебував у розшуку як безвісти зниклий. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Сьогодні, 3-го грудня, на вулиці Олександра Білаша увагу патрульних привернув громадянин, який за описом був схожий на безвісти зниклого чотири дні тому.

Пильність інспекторів не підвела, адже під час перевірки чоловіка за базою даних Національної поліції охоронці порядку встановили, що він перебуває у розшуку як безвісно відсутній.

Розшукуваного містянина патрульні доставили до відділу поліції для встановлення усіх обставин та сповіщення рідних.