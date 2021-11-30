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На Полтавщині поліція склала 80 протоколів за спалювання трави

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 205

Їм світить штраф від 340 до 1 360 гривень

З початку року поліцейські Полтавщини склали 80 адміністративних протоколів на тих, хто спалював суху траву (листя) чи сміття в межах населених пунктів, за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення державних норм і правил благоустрою населених пунктів або їх територій. Відповідальність за це передбачена у вигляді штрафу від 340 до 1 360 гривень.

Слід зазначити, що «боротися» із випалюванням рослинності за допомогою лише штрафів – замало, потрібно громадськості свідомо дотримуватися встановлених правил та норм. Адже особи, які випалюються рослинність свідомо наражають на небезпеку дітей та людей, що знаходяться поряд, оскільки всі дихають димом від згорілого листя та сміття, а це дуже шкідливо.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: штраф спалювання листя
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