У Карлівці збили 61-річну пішоходку

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29 листопада, близько 17.00, у Карлівці на вулиці Полтавський Шлях, 44-річний водій Chevrolet Nubira збив 61-річну пішоходку.

Як повідомили у пресслужбі поліції, внаслідок ДТП жінку з травмами госпіталізували до Карлівської ЦРЛ.

Відомості про дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.