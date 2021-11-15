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Лікарю з Лубенщини світить 17 тисяч штрафу за підробку COVID-сертифікату

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 572

 

Справа дійшла до суду

В жовтні до поліції Полтавщини надійшла інформація про підробку COVID-сертифікату, виданого одним із сімейних лікарів Лубенщини. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Як повідомили у пресслужбі поліції, у рамках досудового розслідування інформація про підробку сертифіката підтвердилася. Зокрема встановили, що лікар вніс до «Електронної системи охорони здоров’я» відомості про вакцинацію громадянки від COVID-19, а насправді такого щеплення остання не отримала.

На часі досудове розслідування завершене. Кримінальне провадження з обвинувальним актом направили до Лубенського міськрайонного суду.

У разі доведення вини судом чоловіку загрожує штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: COVID-сертифікат підробка суд Лубни
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