На Полтавщині поштарка 2 роки витрачала гроші, якими селяни платили за комуналку

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 682 Коментарів: 1

Правда, за цей час вона назбирала лише 20 тисяч гривень

На Полтавщині поліцейські викрили працівницю поштового відділення, яка упродовж двох років привласнювала гроші, які люди віддавали для сплати комунальних послуг. Жінка гроші брала, але на рахунки комунальних підприємств не перераховувала. Наразі слідством доведено її причетність щонайменше до 17-ти таких фактів.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 25-річна жителька Миргородського району, будучи відповідальною за збереження та облік грошей, упродовж 2020-2021 років привласнювала чужі кошти. Гроші отримувала від жителів одного із сіл територіальної громади за сплату використаного газу, водопостачання та електроенергії, але перекази на рахунки підприємств за надані комунальні послуги не здійснювала, а витрачала на власні потреби. Своїми діями жінка завдала потерпілим збитків більш ніж на 20 тисяч гривень.

Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та 3 ст.191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Якщо суд визнає жінку винною, їй може загрожувати до 5 років обмеження волі або до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.