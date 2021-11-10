На Полтавщині незаконно видобували глину

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 493 Коментарів: 1

Тепер двох мешканців Диканьки судитимуть

Двох жителів Полтавщини судитимуть за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, повідомила пресслужба прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що 8 жовтня одна із жительок Полтавського району у кар’єрі, розташованому поблизу с. Балясне Диканської територіальної громади, не маючи спеціального дозволу (акта про надання гірничого відводу) накопала з поверхневого шару кар’єру - вогнетривку глину.

Цього дня інший обвинувачений неподалік смт Чутове, на території ландшафтного заказника місцевого значення, який відноситься до земель природо-заповідного фонду, також без спеціального дозволу накопав вогнетривкої глини.

Всього накопали 1,2 т корисних копалин. Обидва хотіли глину продати.

За висновками експертів, глина типу вогнетривів належить до корисних копалин багатоцільового призначення та відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.