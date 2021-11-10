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За добу у Кременчуці померло 6 пацієнтів з COVID-19, наймолодшій з них був 41 рік

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 741

 

Захворіло 212 людей, а одужало 23

10 листопада в місті зареєстрували двісті дванадцять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли сто тридцять три жінки віком від 20 до 86 років, сімдесят чотири чоловіка віком від 18 до 92 років та п'ять дітей віком від 1 до 16 років. Із вперше виявлених випадків захворювання двісті пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, дванадцять – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується двісті тридцять людей. Одужало двадцять три особи.

На жаль, шість пацієнтів померли: дві жінки віком 41 і 81 рік та чотири чоловіки віком від 76 до 84 років. Із числа померлих пацієнтів жоден не був вакцинованим.

Загалом у Кременчуці зареєстрували 14192 хворих, одужало 10 301, померло 435.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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