Вранці у Кременчуці зловили 46-річного мешканця Горішніх Плавнів, який порізав кабелі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 543 Коментарів: 2

Ймовірно, це той громадянин, через дії якого сьогодні правобережжя Кременчука сидить без зв'язку і інтернету

У Кременчуці копи затримали кабеліста, про це сповістило управління поліції охорони в Полтавській області. Ймовірно, це той громадянин, через дії якого сьогодні правобережжя Кременчука сидить без зв'язку і інтернету.

Близько 6.00 на службовий планшет наряду реагування поліції охорони надійшло повідомлення про те, що спрацювала сигналізація охорони кабелю зв’язку.

Прибувши на місце події, правоохоронці помітили чоловіка, поряд з яким побачили канцелярській ніж та обрізки кабелю. 46-річного мешканця Горішніх Плавнів затримали.

Для з’ясування всіх обставин справи та документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.