Вранці у Кременчуці зловили 46-річного мешканця Горішніх Плавнів, який порізав кабелі

Ймовірно, це той громадянин, через дії якого сьогодні правобережжя Кременчука сидить без зв'язку і інтернету
У Кременчуці копи затримали кабеліста, про це сповістило управління поліції охорони в Полтавській області. Ймовірно, це той громадянин, через дії якого сьогодні правобережжя Кременчука сидить без зв'язку і інтернету.
Близько 6.00 на службовий планшет наряду реагування поліції охорони надійшло повідомлення про те, що спрацювала сигналізація охорони кабелю зв’язку.
Прибувши на місце події, правоохоронці помітили чоловіка, поряд з яким побачили канцелярській ніж та обрізки кабелю. 46-річного мешканця Горішніх Плавнів затримали.
Для з’ясування всіх обставин справи та документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.
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