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Вранці у Кременчуці зловили 46-річного мешканця Горішніх Плавнів, який порізав кабелі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 543 Коментарів: 2

 

Ймовірно, це той громадянин, через дії якого сьогодні правобережжя Кременчука сидить без зв'язку і інтернету

У Кременчуці копи затримали кабеліста, про це сповістило управління поліції охорони в Полтавській області. Ймовірно, це той громадянин, через дії якого сьогодні правобережжя Кременчука сидить без зв'язку і інтернету.

Близько 6.00 на службовий планшет наряду реагування поліції охорони надійшло повідомлення про те, що спрацювала сигналізація охорони кабелю зв’язку.

Прибувши на місце події, правоохоронці помітили чоловіка, поряд з яким побачили канцелярській ніж та обрізки кабелю. 46-річного мешканця Горішніх Плавнів затримали.

Для з’ясування всіх обставин справи та документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: управління поліції охорони в Полтавській області
Теги: кабель полиция охраны Горишние Плавни
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Коментарі: 2

367
shoni1970:
Сьогодні, 12:21

Сподіваюся, що довжини кабелю вистачить на зашморг?


9 1
499
Чувааак:
Сьогодні, 12:24

Цитата: shoni1970

Сподіваюся, що довжини кабелю вистачить на зашморг?

На ректальний зонд аж до горла вистачить)


8 1

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