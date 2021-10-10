У селі на Миргородщині молода пара обкрадала односельчан

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На Полтавщині поліцейський офіцер громади встановив двох осіб, підозрюваних у скоєнні будинкових крадіжок. У причетності до крадіжок підозрюють 20-річну жінку та 19-річного чоловіка.

Зі слів поліцейського офіцера громади Анатолія Веремчука, який викрив зловмисників, спільники користувалися відсутністю господарів будинків. Їх цікавили металобрухт, електроприлади та побутова техніка.

На даний час триває досудове розслідування за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням до житла або приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.