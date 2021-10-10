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Все, крім літаків: як пройшов перший фестиваль легкої авіації у Кременчуці «Вище даху»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 147

 

Організатори із оптимізмом відновлюють злітно-посадкову смугу для наступного фестивалю, який буде більш насиченим і вдалим

2-3 жовтня на аеродромі «Потоки» відбувся перший міжнародний фестиваль легкої авіації Кременчук авіафест «Вище даху» з нагоди 100-річчя з початку авіаційної історії міста Кременчука та з нагоди святкування 450-річчя міста.

У зв’язку зі зміною дати проведення, несприятливими погодними умовами та пошкодженням аграрною технікою злітно-посадкової смуги саме на передодні фестивалю, 1 жовтня 2021 р., нажаль програма фестивалю претерпіла змін.

Перший день фестивалю, 2 жовтня, був присвячений авто та мото напрямкам. Відбулися видовищні змагання з мотокросу, дрифтингу, презентація байкарів.

Родзинкою дня став виступу джазового тріо у складі Наталії Лещенко (соло), Сергія Горюновича (піано) та Юрія Лимаря (саксофон) з програмою «Медовий джаз».

 

Гості та учасники фестивалю мали змогу насолодитися смачною їжею.

Діти із великим задоволенням освоювали літак АН-2, який знаходиться на летовищі, як історичне нагадування призначення даної локації, та як спогад, що тут колись був Кременчуцький Аеропорт «Потоки», з якого здійснювали внутрішні пасажирські, поштові та вантажні перевезення.

Завдяки підтримці MAZDA OPEL CITROEN центрів з Полтави був створений яскравий авто майданчик. Інтернет провайдер LINK спеціально до фестивалю проклав 3000 м. кабелю задля забезпечення аеродрому інтернетом та встановив спецобладнання для покриття летовища WI-FI.

 

Другий день фестивалю, 3 жовтня, був не менш яскравим завдяки видовищній костюмованій реконструкції подій визволення Кременчуцького летовища за участю військово-історичного клубу «Пам'ять» (м. Кременчук) та клубу історичної реконструкції із м. Кропивницького зі спецефектами.

Два дні поспіль діти разом з батьками каталися на спортивних квадрациклах.

Організатори із оптимізмом відновлюють злітно-посадкову смугу для наступного фестивалю, який буде більш насиченим і вдалим.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: авіація шоу Потоки фестиваль
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