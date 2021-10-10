Віктор Вихрист достроково переміг американця Маршала

Сьогодні, 00:21 Переглядів: 218

Сьогодні, 10 жовтня, 29-річний боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (7-0, 5 KO) став першим українцем, який взяв участь у вечері боксу з трилогії поєдинків британця Тайсона Ф'юрі та американця Діонтея Уайлдера.

У Лас-Вегасі на арені Т-Mobile перед головним поєдинком вечора боксував кременчужанин Віктор Вихрист. Він уперше бився на території США в рамках такого масштабного вечора боксу. Суперник Вихриста - американець Майк Маршал (6-1-1, 4 KO).

До бою Вихрист готувався в Україні та Туреччині. Він також брав участь у тренувальному таборі Олександра Усика й спарингував із майбутнім чемпіоном світу в хевівейті.

Віктор Вихрист успішно дебютував на американському ринзі, без проблем пройшовши американця Майка Маршалла. В другому раунді Віктор відправив суперника в нокдаун, а в третьому завершив бій - технічний нокаут. Для українця це 8 перемога на профі-ринзі - шоста нокаутом.