На трасі Полтава-Красноград 1 жовтня сталося ДТП за участю мотоцикла та автомобіля ВАЗ

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Водія мотоциклу з переломами доставили до Карлівської ЦРЛ

Аварія сталася 1 жовтня близько 18.00 на автодорозі Полтава-Красноград поблизу с. Попівка, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. Правоохоронці, які прибули на місце пригоди, встановили, що 57-річний водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення з мотоциклом «Хонда».

36-річний водій мотоцикла з переломами доставлений до Карлівської ЦРЛ, стан його здоров'я задовільний. Стан здоровя потерпілого задовільний.

Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Триває досудове розслідування.



