Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Надзвичайні новини, Полтавщина

На трасі Полтава-Красноград 1 жовтня сталося ДТП за участю мотоцикла та автомобіля ВАЗ

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 207

 

Водія мотоциклу з переломами доставили до Карлівської ЦРЛ

Аварія сталася 1 жовтня близько 18.00 на автодорозі Полтава-Красноград поблизу с. Попівка, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. Правоохоронці, які прибули на місце пригоди, встановили, що 57-річний водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення з мотоциклом «Хонда». 

36-річний водій мотоцикла з переломами доставлений до Карлівської ЦРЛ, стан його здоров'я задовільний. Стан здоровя потерпілого задовільний.
Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Триває досудове розслідування.


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: аварія мотоцикл ВАЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх